Relația amoroasă scandaloasă, devenită virală peste noapte Cu ocazia apropierii Zilei Indragostiților, un anunț mai puțin obișnuit a luat cu asalt Facebook-ul: Burger King a anunțat cu mandrie ca este intr-o relație complicata cu McDonald’s și KFC , iar asta a generat un fir viral de comentarii de la cele mai mari companii. Postarea celor de la Burger King a fost insoțita de mesajul: „McDonald’s rOMANIA, KFC, wanna be my Valentine?”. Cumva, postarea a devenit un loc perfect pentru companiile mici și mari, vedetele mai cunoscute sau mai puțin cunoscute sa iși faca puțina reclama. In galeria foto gasești cateva dintre cele mai amuzante comentarii de la… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

