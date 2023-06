Re:Imagine Brașov: Muzeul de Artă Brașov devine iar atelier de creație live Muzeul de Arta Brașov și Depoul de Arta Urbana prezinta ediția a III-a a proiectului Re:Imagine Brașov, eveniment sustinut de NewsBV.ro. Orașul, reimaginat prin arta vizuala, este in prim-planul unui eveniment marcat de sensibilitatea violoncelului și al sunetului de pian. Muzeul de Arta Brașov va invita vineri, 30 iunie 2023, intre orele 17.00-20.00 sa petrecti o seara incantatoare de creație live și recital muzical in spațiile muzeului din Bulevardul Eroilor nr. 21. In ambianța creata de muzicienii Radu Croitoru (violoncel) și Ana-Maria Negrea (pian), publicul va avea ocazia sa ia parte la procesul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

