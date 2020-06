Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doi ani de negocieri, o noua companie aeriana va incepe sa opereze de pe Aeroportul din Bacau. Astfel, Wizz Air este cea de-a doua companie care va transporta calatori de la și spre Bacau. Zborurile vor fi valabile din 29 octombrie, compania venind inclusiv cu prețuri extrem de atractive, care…

- Ministerul Educației și Cercetarii a emis metodologia de echivalare/recunoaștere a nivelurilor de competența din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale pentru examenul național de bacalaureat – sesiunea 2020. Comisiile de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor…

- Peste 200 de jandarmi au fost la datorie in perioada 30 mai – 01 iunie a.c in judetul Bacau astfel incat cetatenii sa petreaca in siguranta minivacanta de 1 Iunie. Jandarmii au actionat pentru prevenirea producerii unor fapte antisociale si solutionarea in mod operativ a sesizarilor primite din partea…

- Vineri, 29 mai, Inspectoratul Școlar Județean Bacau a primit 367.000 de maști de la Ministerul Educației pentru elevi, profesori, examinatori. Acestea vor fi folosite, ca masura de protecție, atat in perioada 2-12 iunie la orele de pregatire in școli a elevilor din anii terminali de studiu, de gimnaziu…

- Arena celor de la ACS Atletico Junior dispune de trei terenuri-biliard irigate subteran, de singura instalație de nocturna funcționala din județ și de grupe de juniori gata sa se bata de la egal la egal cu Dinamo Moscova, Hajduk Split, Fulham sau Norwich. „Nimic fara Dumnezeu” In inaltul tribunei metalice…

- Printr-un ordin al ministrului Educației, s-a modificat și completat calendarul, dar și metodologia, privind inscrierea copiilor in invațamantul primar (clasele pregatitoare) pentru anul școlar 2020-2021. Aceasta trebuia sa se desfașoare in lunile martie-aprilie, dar, din cauza pandemiei, a fost amanata.…

- VoHub – coaliția pentru promovarea invațamantului profesional dual in Romania a organizat joi, 7 mai 2020, o intalnire despre impactul pandemiei cu COVID-19 asupra invațamantului profesional in sistem dual. La intalnire au participat peste 70 de profesioniști activi in domeniu reprezentand Comisia Europeana,…

- Va informam ca informațiile și documentul puse in circulație astazi, 1 aprilie, in spațiul public, potrivit carora structura anului școlar 2019-2020 a fost modificata, sunt false! Cursurile nu se reiau in data de 6 aprilie! Va rugam sa va informați doar din surse oficiale și va asiguram ca Ministerul…