- Prefectul judetului Olt, Mario De Mezzo, a anuntat vineri ca a fost sanctionat contraventional de politisti pentru ca a condus un autoturism pe un segment de drum cu acces interzis, pe o distanta de 20 de metri.Prefectul a mentionat ca a sunat la Politie imediat dupa incident. "Am gresit,…

- In cursul zilei de vineri, prefectul de Olt Mario de Mezzo a fost surprins in timp ce conducea mașina instituției pe contrasens, pe strada Ana Ipatescu din Slatina, care este cu sens unic. Citește și: Un membru AUR, arestat dupa ce a devastat casa padurarului din localitate cu drujba Prefectul de Olt…

- In jurul orelor 12:00, ISU Dambovița a fost solicitat sa intervina pentru asigurarea unei zone in care existau scurgeri de gaze, in str Ana Ipatescu, Racari. Pentru gestionarea situației, a intervenit Detașamentul Titu - Garda de intervenție Racari cu o autospeciala de lucru cu apa și spuma. Fazele…

- Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 1,63 mg l alcool pur in aerul expirat.Astazi, 11 septembrie 2023, in jurul orei 13:00, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe strada Ecaterina Teodoroiu, din municipiul…

- O tanara a ajuns astazi la spital dupa ce a fost lovita de o masina condusa de un sofer, de 21 de ani, care era beat si drogat. Potrivit unor surse, barbatul este politist la Constanta. Pentru a-l acoperi pe sofer, o tanara de 24 de ani, din Caracal, a sustinut in prima faza ca ea ar fi fost la volan,…

- Un șofer a efectuat o manevra periculoasa și a intrat pe contrasens, trecind peste linia dubla continua, pe o strada din capitala. Incidentul a avut loc pe strada Valea Crucii din sectorul Botanica din capitala, iar momentul a fost surprins de camera de bord a unei mașini, transmite Noi.md cu referire…

- La data de 23 august 2023, in jurul orei 22:10, politistii Biroului Rutier Slatina, s au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, pe strada Unirii din municipiul Slatina, a avut loc un eveniment rutier. La data de 23 august 2023, in jurul orei 22:10, politistii Biroului Rutier Slatina, s au sesizat…

- Prefectul judetului Olt, liberalul Mario De Mezzo a facut o adresa antedata cu trei saptamani inainte sa fie numit in functie. De Mezzo a fost numit in functia de prefect in sedinta de Guvern din 3 august, iar pe 4 august a depus juramantul. Vineri, 18 august, el a transmis o adresa catre Directia de…