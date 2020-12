Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistii de la Rise Project au dezvaluit anul trecut modul dezastruos in care au fost implementate trei proiecte europene de catre "antrepenorul de succes" Dan Barna. Valoarea celor trei proiecte europene a fost de sase milioane euro. Banii s-au evaporat intre amici cu facturi la comanda, in nepotisme,…

- Ludovic Orban a precizat, la Realitatea PLUS, ca a facut ”voluntariat” la Direcția de Sanatate Publica București, pe 1 noiembrie, cand a fost in vizita. Asta, deși, la acea data, la o intrebare explicita a jurnaliștilor a spus destul de clar ca nu a preluat niciun apel.”Avem zeci de oameni…

- Autoritațile buzoiene din sanatate au reactualizat lista focarelor active de coronavirus din județul Buzau. „Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, la nivelul județului Buzau, sunt active urmatoarele focare de infecție cu SARS-CoV-2: Caminul pentru Persoane Varstnice ”Alecu Bagdad” din Ramnicu…

- Directia de Cultura “Constantin Brancusi” va avea in sfarsit un director intrucat autoritatile locale au aprobat Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru acest post. Noua Directie de Cultura “Constantin Brancusi” va organiza...

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 15 cazuri noi de imbolnavire cu noul Coronavirus, dintre care șase pacienți au fost testați și diagnosticați intr-un laborator privat de analize, au fost anunțate de Direcția de Sanatate Publica…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a semnat marți ordinul pentru inființarea Direcției pentru Siguranța Școlara in cadrul Poliției Romane. Aceasta va avea ca obiectiv combaterea infracționalitații și violenței in școli și in vecinatatea acestora. „Astazi, am ordonat prin Ordinul ministrului Afacerilor…