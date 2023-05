Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a apreciat marti ca anuntul facut de omologul sau rus, Vladimir Putin, privind desfasurarea de arme nucleare "tactice" in Belarus este "periculos", noteaza AFP, citat de Agerpres."Sunt cuvinte periculoase si este ingrijorator", le-a declarat presedintele american…

- Este greu de crezut ca președintele Rusiei va ajunge prea curand in fața Curții Penale Internaționale, care a emis vineri mandatul de arestare, dar procurorul-șef crede ca acest lucru s-ar putea intampla totuși in viitor și ofera exemplul liderilor naziști și pe cel al fostului președinte iugoslav Slobodan…

- Decizia lui Putin de a suspenda Rusia din tratatul de dezarmare nucleara este o mare greșeala, a declarat miercuri Joe Biden, relateaza Reuters. Președintele Statelor Unite a spus ca Putin e iresponsabil ca face acest lucru. Chiar și așa, nu crede ca e un semnal ca liderul de la Kremlin ia in considerare…

- Presedintele american Joe Biden a reconfirmat marti seara sprijinul puternic al SUA pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova in cursul unei intalniri bilaterale cu lidera de la Chisinau, Maia Sandu, in timp ce la Moscova, presedintele rus Vladimir Putin

- • Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg: Suspendarea participarii Rusiei la Tratatul Noul START destructureaza arhitectura de control a armamentelor • Joe Biden: Sprijinul SUA pentru Ucraina este neclintit Ieri, presedintele rus Vladimir Putin a declarat, in discursul adresat parlamentului, ca…

- Canalul de stiri Rossia 24, detinut de statul rus, a lansat o numaratoare inversa pana la discursul de marti al lui Vladimir Putin in fata Adunarii Federale a Rusiei, in conditiile in care exista speculatii ca liderul de la Kremlin si-ar putea radicaliza retorica din cauza vizitei lui Joe Biden la…