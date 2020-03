Stiri pe aceeasi tema

- Dupa problemele provocate de asa numitul „Megxit" si neplacerile aduse de presupusele relatii ale fiului sau Andrew cu Jeffrey Epstein, acuzat de pedofilie, regina isi dorea foarte mult sa-l intalneasca pe Archie, pe care nu l-a mai vazut in ultimele luni. Insa Meghan Markle a decis sa nu il ia cu…

- Guvernul canadian nu a decis inca daca va acoperi costurile de securitate legate de decizia printului si a sotiei sale Meghan Markle de a locui partial in Canada, a declarat luni premierul canadian Justin Trudeau, relateaza AFP, titrat de Agerpres. “Cred ca trebuie sa ne gandim la aceasta si au loc…

- Meghan, sotia printului Harry al Marii Britanii, s-a intors in Canada pentru a fi alaturi de fiul lor, la scurt timp dupa ce cuplul a anuntat decizia socanta de a se retrage din rolurile detinute in calitate de membri ai familiei regale si de a petrece mai mult timp impreuna in

- Meghan, sotia printului Harry al Marii Britanii, s-a intors in Canada pentru a fi alaturi de fiul lor, la scurt timp dupa ce cuplul a anuntat decizia socanta de a se retrage din rolurile detinute in calitate de membri ai familiei regale si de a petrece mai mult timp impreuna in America de Nord, informeaza…