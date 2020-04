Stiri pe aceeasi tema

- COVID-19. Bilantul anuntat vineri este cu peste 100 de morti mai mare decat cel din ziua anterioara, cand autoritatile de la Londra anuntasera 569 de persoane decedate. In momentul de fata, pe teritoriul Marii Britaniii sunt infectate cu coronavirus 38.168 de persoane. Bilantul pe tarile componente…

- Varsta inaintata nu neaparat inseamna sa pierzi lupta impotriva coronavirusului, o demonstreaza si William Lapschies, un american de 104 ani, din statul Oregon, SUA, veteran al celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Barbatul s-a infectat cu COVID-19, iar zilele acestea, in ajunul aniversarii zilei sale…

- O femeie care s-a infectat cu noul coronavirus (COVID-19), in Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, a transmis un mesaj video, plangand, din spital. A facut un apel emoționant la intreaga lume.

- Un tata din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, infectat cu noul coronavirus, a filmat un mesaj de adio pentru familia lui, de la terapie intensiva, inainte de a fi conectat la un aparat de ventilație.

- Un baiețel in varsta de cinci ani din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și-a intrebat mama daca il va ucide coronavirusul, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Femeia a publicat un mesaj disperat.

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii le-a adresat, joi, britanicilor un mesaj, in care a reamintit cetatenilor "sa-si schimbe obiceiurile", pentru ca fiecare "are de jucat un rol vital" in contextul pandemiei de coronavirus.Citește și: Traian Basescu da de pamant cu Guvernul Orban: 'Cea…

- Jojo este una dintre vedetele care au hotarat sa ia masuri in aceasta perioada dificila, cea a pandemiei de Coronavirus. Ea și familia ei au decis impreuna sa stea in casa. Deși nu a trecut foarte mult timp de la luarea acesteia, celebra actrița ii simte deja dorul libertații.

- Cea mai tanara victima a coronavirusului in Regatul Unit al Mari Britanii și al Irlandei de Nord este un barbat, in varsta de 45 de ani, tata a doi copii. Soția lui a transmis un mesaj sfașietor.