Regina Elisabeta a II-a a murit la vârsta de 96 de ani! Primul mesaj al Regelui Charles al III-lea Regina Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh al Regatului Unit, a murit la Balmoral, la varsta de 96 de ani, dupa ce a domnit timp de 70 de ani. Familia sa s-a adunat la moșia din Scoția, dupa ce joi, la inceputul zilei, au crescut ingrijorarile cu privire la starea sa de sanatate. Regina a urcat pe tron in 1952. Odata cu moartea ei, fiul ei cel mare, Charles, fostul Prinț de Wales, va conduce țara in doliu, in calitate de nou rege și șef de stat pentru 14 regate din Commonwealth. Ora 07:59 Canada va avea o perioada de doliu de 10 zile. Steagurile vor fi arborate la jumatatea catargului pana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

