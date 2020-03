Stiri pe aceeasi tema

- Dupa problemele provocate de asa numitul „Megxit" si neplacerile aduse de presupusele relatii ale fiului sau Andrew cu Jeffrey Epstein, acuzat de pedofilie, regina isi dorea foarte mult sa-l intalneasca pe Archie, pe care nu l-a mai vazut in ultimele luni. Insa Meghan Markle a decis sa nu il ia cu…

- Fosta actrita Meghan Markle se va reuni saptamana aceasta cu printul Harry la Londra pentru a participa la ultima aparitie publica a cuplului princiar inainte de a inceta sa mai reprezinte familia regala britanica. Meghan nu intentioneaza sa-l aduca si pe fiul lor, Archie, stranepotul reginei Elisabeta…

- "Meghan a spus ca ea și Harry nu au avut de ales, decat sa faca o declarație publica. A precizat ca daca cineva ar trebui sa se simta insultat, ar trebui sa fie e ", a explicat un prieten, potrivit sursei citate mai sus. Harry se afla acum la Edinburgh pentru ultimele angajamente, dar Meghan…

- Meghan, sotia printului Harry al Marii Britanii, s-a intors in Canada pentru a fi alaturi de fiul lor, la scurt timp dupa ce cuplul a anuntat decizia socanta de a se retrage din rolurile detinute in calitate de membri ai familiei regale si de a petrece mai mult timp impreuna in America de Nord, informeaza…

- Mesajul anual vizeaza in special problemele regatului intr-un an dificil, dominat de Brexit si de alegerile generale si nu in ultimul rand, de probleme in familia regala. Presa britanica aminteste la acest capitol de o serie de momente dificile in familie, cum ar fi accidentul de masina a…