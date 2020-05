Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape o luna de izolare, orașul Glodeni, a ieșit astazi din carantina. Deciza a fost luata de CSE in cadrul ședinței de vineri, 8 mai. Masurile de sistare a regimului special au fost coordonate de conducerea MAI, reprezentata de secretarul de stat Gheorghe Balan, care a mulțumit forțele antrenate…

- Regimul de carantina din Etulia și Cișmichioi, instituit acum 14 zile, a fost ridicat astazi. Astfel, activitatea posturilor de securitate la intrarea in aceste localitați a fost stopata, iar locuitorii pot circula fara restricții. Masurile de sistare a regimului special au fost coordonate de conducerea…

- De astazi, orașul Soroca a ieșit oficial din carantina, iar peste citeva zile, in alte doua localitați acest regim va fi suspendat. Mai exact, din 11 mai va ieși din carantina orașul Glodeni, iar de pe 10 mai - satele Etulia și Cișmichioi din Vulcanești. Anunțul a fost facut de premierul Ion Chicu,…

- Regimul de carantina in orașele Soroca și Glodeni va fi sistat pana la inceputul saptamanii viitoare, a declarat astazi premierul Ion Chicu, dupa ședința Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE).

- Premierul Ion Chicu a anuntat ca regimul de carantina in orasul Soroca va fi sistat incepand cu ziua de 8 mai. De asemenea, din 11 mai se incheie perioada de carantina in raionul Glodeni. Prim-ministrul a precizat ca in aceste doua regiuni se observa o scadere esentiala a cazurilor de infectare cu COVID-19.

- In orașul Glodeni in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte opt cazuri de COVID-19. Totodata, 573 de persoane se afla sub supravegherea medicilor. Pina acum, o persoana din aceasta localitate a decedat din cauza virusului de tip. Din 14 aprilie, orașul Glodeni este in carantina. La intrare in localitate…

- Inca un deces cauzat de COVID-19 in raionul Glodeni. Este vorba despre un barbat de 70 de ani. Șeful statului, Igor Dodon, anunța ca orașul Glodeni ar putea intra in carantina, o decizie in acest sens va fi luata deseara de autoritați.

- Orașul Țandarei a intrat in carantina totala, prin Ordonanța Militara 7, a anunțat ieri de ministrul de Interne, Marcel Vela. Decizia a fost luata avand in vedere numarul mare de infectari și decese din acea localitate. In momentul de fața, 377 de persoane sunt in izolare la domiciliu. S-au dat o mulțime…