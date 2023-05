Stiri pe aceeasi tema

Astazi, 6 mai, este o zi istorica pentru Marea Britanie, intrucat are loc incoronarea regelui Charles al III-lea. Este un evenimentul solemn, plin de simbolism,...

- Pe data de 6 mai, Camilla urmeaza sa fie incoronata drept regina a Marii Britanii, alaturi de soțul sau, regele Charles al III-lea. Astfel, ea va deveni prima regina consoarta din Regatul Unit si alte regate din Commonwealth, trecuta printr-un divort.

- Incoronarea regelui Charles al III-lea va relua numeroase traditii care dateaza din secolul al X-lea. Daca anumite elemente sunt imuabile, noul suveran nu si-a ascuns, insa, dorinta de modernitate, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Regele britanic Charles al III-lea si sotia lui, Camilla, au prezentat scena oficiala pe care se va desfasura in luna mai concursul Eurovision 2023, cu ocazia unei vizite intreprinse miercuri in orasul Liverpool din nordul Angliei.

- Traseul pe care regele Charles al III-lea și regina consort Camilla il vor urma pentru incoronare a fost dezvaluit. Acesta va implica doua vagoane aurite, dintre care unul are aer condiționat și amortizoare. Celalalt cantarește 4 tone și se poate deplasa

- Regele Charles al III-lea va fi incoronat curand, insa acest eveniment va fi diferit fața de celelalte de pana acum. Camilla nu va purta coroana controversata, iar pentru prima data in istorie se va recurge la ”reciclarea” uneia pentru celebrarea unui astfel de eveniment.

- Regina-consoarta Camilla va purta coroana Reginei Mary, bunica Reginei Elisabeta a II-a, in timpul ceremoniei sale de incoronare, alaturi de noul rege Charles al III-lea, a anuntat marti biroul de presa al Palatului Buckingham.

