- Mai mult, Burduja spune ca ar trebui sa existe discuții ca Ludovic Orban sa revina in partid. Intrebat daca Ludovic Orban ar trebui sa fie reprimit in PNL, Burduja a replicat: “Cred ca trebuie avut un dialog, categoric, adica pentru dreapta si pentru Partidul National Liberal, care din perspectiva mea…

- Liderii PNL, intruniți vineri la Sinaia, au decis, cu unanimitate de voturi, ca liberalii sa candideze pe liste separate la alegerile de anul viitor. Liberalii au ales calea „prin noi insine” in alegerile din 2024. Conducerea PNL a luat aceasta decizie dupa ce a analizat trei scenarii privind alegerile…

- Un șofer roman de camion a ajuns la spital in stare de șoc, dupa ce a blocat platforma plina cu BMW-uri noi sub un pod de cale ferata. Site-ul televiziunii austriece ORF scrie ca pur și simplu a fost incapabil sa mai conduca, ingrozit cand a vazut ce a facut.Șoferul din Romania in varsta de 57 de ani,…

- ”Iubiti pelerini, viata noastra duhovniceasca poate fi asemanata cu o calatorie sau un pelerinaj necontenit spre Imparatia lui Dumnezeu, dupa indemnul Domnului nostru Iisus Hristos, Care spune: ‘Cautati mai intai Imparatia lui Dumnezeu’ (Matei 6, 33). Calauzitorii nostri in aceasta calatorie sunt sfintii…

- Guvernul israelian se confrunta cu o alta amenințare potențiala la granița sa nordica: Hezbollah din Liban. Grupul militant Hezbollah, susținut de Iran, a lansat duminica rachete asupra Israelului, alaturandu-se atacurilor ofensive ale Hamas, informeaza Fox News.Hezbollah s-a confruntat anterior…

- A fost unul dintre cei mai de succes actori din breasla tanara de acum trei decenii. A interpretat roluri notabile atat in teatru, cat și in film. In 1990, a fost batut crunt in Piața Universitații din București. Dupa ce a fost la un pas de moarte, a ales calea bisericii. „Sufletul meu a iertat […]…

- Sfanta Haritina a viețuit in timpul imparatului Dioclețian (284-305). Ramasa orfana de mica, ea a fost crescuta de creștinul Claudiu. Dometie, dregatorul imparatesc, auzind ca Haritina este creștina, a chemat-o la judecata inaintea tribunalului: «Este adevarat, tanaro, ca fiind creștina tu insați, ii…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a dezvaluit la solicitarea unui enoriaș ca mai mulți sfinți din Bucovina vor fi propuși pentru canonizare. ”Cat privește propunerile de canonizare, Bucovina are, slava Domnului, suficienți sfinți, ce este drept, necanonizați inca, și care sunt in atenția…