- Cancelarul german Olaf Scholz, care a fost aspru criticat pentru o vizita la Beijing in aceasta saptamana, a declarat sambata ca declaratia comuna a sa si a presedintelui chinez, Xi Jinping, impotriva folosirii armelor nucleare in Ucraina a fost un motiv suficient pentru a merge acolo, relateaza AFP…

- Norvegia, care si-a suspendat ajutorul financiar impotriva defrisarilor din Amazonia, in Brazilia, sub presedintia lui Jair Bolsonaro, va reincepe colaborarea cu Brasilia dupa victoria lui Luiz Inacio Lula da Silva in alegeri, a declarat luni pentru AFP ministrul norvegian al Mediului. Fii la…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a sosit joi intr-o vizita de doua zile in Republica Moldova, la invitatia omologului sau, Maia Sandu. Vizita are loc in contextul implinirii a 30 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice intre cele doua tari, marcata in acest an. Radev si Sandu vor avea o intalnire…

- Cu cateva zile inainte de primul tur de scrutin al alegerilor generale din Brazilia din aceasta luna, un videoclip TikTok de 13 secunde i-a electrizat pe susținatorii președintelui Jair Bolsonaro: starul de fotbal Neymar, care se pronunța in favoarea candidaturii. Videoclipul postat pe 29 septembrie…

- Peste 1300 de suporteri din Anglia și Țara Galilor au primit interdicție de a participa la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar. Interdicția a fost impusa de Ministerul britanic de Interne, potrivit Reuters, anunța stiripesurse.ro . Peste 1.300 de suporteri din Anglia și Țara Galilor cu ordine de interdicție…

- Capitanul Ibrahim Traore a declarat ca ordinea este in curs de restabilire in capitala Burkina Faso, Ouagadougou, dupa lovitura de stat de vineri, și a indemnat cetațenii sa se abțina de la acte de violența și vandalism, dupa ce au fost provocate incendii la ambasada Franței. Ouagadougou este un oraș…

- Asistenta umanitara britanica-iraniana, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, s-a filmat cum s-a tuns, taindu-și parul, in sprijinul protestelor din Iran pentru moartea unei tinere aflate in custodia poliției.Moartea lui Mahsa Amini, o tanara de 22 de ani, care a decedat in arest dupa ce a fost arestata de poliția…

- „Nu vom recunoaste niciodata aceste tentative ilegale si ilegitime de anexare”, a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, dupa organizarea in Ucraina a unor „referendumuri” de catre Rusia denuntate de Kiev si Occident, relateaza AFP. Karine Jean-Pierre a dat asigurari…