Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Sorin Constantinescu, supranumit „regele pacanelelor", anunța ca se retrage din politica, la doar doua zile dupa ce George Simion anunța inscrierea acestuia in partidul AUR. Nu este clar deocamdata daca la mijloc este doar o retragere, așa cum susține Con ...

- Omul de afaceri Sorin Constaninescu, președintele unei asociații sectoriale a companiilor jocurilor de noroc, care face lobby pentru industrie, și-a anunțat joi seara retragerea din AUR, la trei zile dupa ce s-a inscris in partid, aparand intr-o fotografie cu liderul George Simion. El spune ca „am fost…

- „Le mulțumesc celor de la AUR pentru propunerile generoase dar consider ca nu sunt pregatit sa fac acest pas.Am fost șocat de atacurile murdare la adresa mea, nu neaparat de la conturile false ale unor troli din alte partide cat de la oameni pe care i-am ajutat intr-un fel sau altul de-a lungul anilor…

- Sorin Constantinescu, omul de afaceri invocat de Marcel Ciolacu cand premierul a acuzat șantajul din industria jocurilor de noroc, a anunțat joi seara, 16 noiembrie, ca „am decis sa fac un pas inapoi și sa imi intrerup scurta mea incursiune in politica aici”.„Unul dintre avantajele varstei este experiența…

- AUR susține neoficial ca omul de afaceri Sorin Constantinescu, supranumit și ”regele cazinourilor”, nu este deloc așa cum a fost portretizat in spațiul public, dupa ce Constantinescu s-a inscris in partid.Conform unor surse AUR, Sorin Constantinescu a fost primit in partid nu doar ca nu ar mai avea…

- Mai mulți politicieni și oameni de afaceri și-au anunțat inscrierea in partidul AUR, printre ei numarandu-se fiica lui Corneliu Vadim Tudor, fostul ministru al antreprenoriatului, Ilan Laufer, sau cunoscutul afacerist din domeniul imobiliarelor, Muhammad Murad.

- Fost consilier guvernamental in domeniul jocurilor de noroc, Sorin Constantinescu a declarat sambata seara, la Antena 3, ca politicienii „inventeaza dușmani imaginari” atunci cand vor sa deturneze atenția publica de la anumite subiecte și ca nu-l va da in judecata pe prim-ministru pana cand nu va fi…