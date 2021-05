Stiri pe aceeasi tema

- Regele Abdallah al II-lea al Iordaniei si-a exprimat sambata temerea ca atitudinea Israelului fata de palestinieni favorizeaza "extremismul" si destabilizeaza regiunea, in cursul unei videoconferinte care a reunit liderii semnatari ai "Apelului de la Christchurch" impotriva terorismului online, potrivit…

- Reprezentantul aripii militante a mișcarii Hamas in Fașia Gaza, Abu Ubaydah, a chemat la o revolta, informeaza agenția Interfax. „Brigazile al-Qassam (brigazile Isaddin al-Qassam - aripa de lupta din Hamas) sunt deja aproape de tine, iși deseneaza o harta a patriei lor cu rachetele lor și…

- Casa Alba a anuntat vineri ca Statele Unite se vor alatura unei miscari internationale impotriva extremismului online, la mai bine de doi ani dupa ce fostul presedinte Donald Trump a refuzat sa aderare, informeaza AFP. Washingtonul "se va alatura Apelului de la Christchurch de a actiona impotriva…

- Camera inferioara a parlamentului francez a aprobat, marți, un set de legi cu o gama larga de acțiuni pentru combaterea schimbarilor climatice. Noua legislația va limita viitoarele extinderi de aeroport, va interzice folosirea incalzitoarelor pentru terasele in aer liber și va limita generarea de deșeuri…

- Varianta de coronavirus descoperita in Africa de Sud poate elimina protecția oferita de vaccinul produs de Pfizer / BioNTech intr-o oarecare masura, a descoperit un studiu realizat in Israel, citat de Reuters. Studiul a fost efectuat pe 400 de persoane testate pozitiv, la 14 zile sau mai mult dupa ce…

- Mii de tineri din Noua Zeelanda, elevi si studenti, au protestat vineri in mai multe orase ale tarii pentru a cere masuri impotriva urgentei climatice, in cadrul miscarii mondiale a tinerilor pentru clima in aceasta tara practic libera de COVID-19, relateaza EFE. Purtand pancarte pe care era scris "Dati-ne…

