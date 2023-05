Regele Charles al III-lea va vizita Romania pe data de 2 iunie. Vizita ar fi fost convenita la ceremonia de incoronare, la care au participat președintele Klaus Iohannis impreuna cu soția și principesa Margareta impreuna cu Principele Consort. Este prima vizita in Romania in calitate de Rege și una dintre primele sale calatorii in afara Marii Britanii dupa incoronare, conform g4media.ro . Regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si regina consoarta Camilla au fost incoronati sambata, 6 mai, la Abatia Westminster din Londra. Regele Marii Britanii este un…