- Regele Charles al III-lea vine in Romania pe 2 iunie și se va intalni cu președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, unde vor avea discuții fața in fața, potrivit datelor publicate de Administrația Prezidențiala. Este prima vizita externa a monarhului dupa incoronare.Potrivit programului publicat…

- Fostul presedinte al Comisiei Europene Jean-Claude Juncker va efectua, joi, o vizita de lucru la Bucuresti. Motivul oficial al deplasarii in Romania este legat de fatul ca Junker va primi o distincție academica. Fostul președinte va fi primit de catre seful statului Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni,…

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, se afla la Bucuresti, unde are programate intrevederi cu inalti oficiali romani. Cu putin timp in urma, el a fost primit la Palatul Victoria de seful guvernului, Nicolae Ciuca. Cei doi premieri vor sustine declaratii de presa comune la ora 12:15, dupa care…