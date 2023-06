Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, il primește pe Regele Charles al Marii Britanii, de la ora 15.30, la Palatul Cotroceni, pana in prezent fiind anunțața doar o alocuțiune, nu și o conferința de presa.

- Regele Charles vine saptamana viitoare in Romania. Ce va face aici! Este cunoscuta afinitatea pe care Regele Charles o are pentru Romania. Cu toate astea, de cand a urcat pe tronul Marii Britanii, acesta nu a mai avut timp sa viziteze țara in care se simte atat de bine. Iata insa ca, la aproximativ…

- Vizita Regelui Charles in Romania este un moment istoric, fiind pentru prima data cand un rege al Marii Britanii ajunge in Romania. Se intampla la 149 de ani de la prima vizita a unui rege roman, Carol I, in Marea Britanie, in anul 1874.

- Regatul Unit al Marii Britanii a trecut intr-o noua era, dupa ce Regele Charles al III-lea a fost incoronat oficial, in data de 6 mai 2023. O data cu schimbarea tronului apar și o mulțime de alte modificari in Marea Britanie, care vor fi implementate treptat, de-a lungul anului. Unele dintre ele au…

- Regele Charles al III lea al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si regina consoarta Camilla vor fi incoronati sambata la Abatia Westminster din Londra, in cadrul unei ceremonii oficiale care se asteapta sa fie urmarita in intreaga lume, conform Agerpres.roIncoronarea noului monarh…

- Cel mai important eveniment pentru monarhia britanica din ultimii 70 de ani se desfașoara sambata, 6 mai, cand Regele Charles al III-lea este incoronat alaturi de regina consoarta, Camilla, intr-o ceremonie care va avea loc la Westminster Abbey. Manifestarile pregatite pentru ziua incoronarii sunt cele…

- Regele Charles al III-lea va deveni, in 6 Mai, la Londra, al 40-lea monarh incoronat in Abația Westminster. Ultima incoronare a avut loc in Marea Britanie in 2 iunie 1953, cea a Reginei Elisabeta a II-a Marii Britanii.