- Regele Charles si premierul Rishi Sunak vor fi duminica in fruntea serviciilor de comemorare a britanicilor care au murit pe campul de lupta, incercand sa unifice comunitatile dupa o zi de proteste la Londra, sambata, cand politia s-a ciocnit cu grupuri de extrema dreapta, relateaza Reuters.Comemorarea…

- Aproximativ 300.000 de protestatari pro-palestinieni au marșaluit sambata prin centrul Londrei, iar poliția a efectuat peste 80 de arestari in incercarea de a evita ciocnirile dintre manifestanți și grupurile care se opun mitingului. Marșul pro-palestinian a atras contra-protestatari din partea grupurilor…

- Zeci de mii de sustinatori ai cauzei palestiniene au marsaluit sambata prin centrul Londrei, dupa ce in apropiere au avut loc incaierari intre protestatari de extrema dreapta si politie, care a lansat o operatiune de amploare pentru a evita ciocnirile, relateaza Reuters, conform News.ro.Marsul pro-palestinian…

- Circa 100.000 de persoane au participat sambata la o manifestatie pro palestiniana in centrul Londrei pentru a cere incetarea imediata a focului in Fasia Gaza, relateaza Reuters citat de Agerpres.roScandand Palestina libera si fluturand steaguri palestiniene, protestatarii au marsaluit prin Londra inainte…

- Aproximativ 100.000 de oameni s-au alaturat sambata unei demonstratii pro-palestiniene din centrul Londrei, marsaluind prin capitala britanica pentru a cere o incetare imediata a focului in Gaza, dupa atacul Hamas asupra Israelului de acum doua saptamani, transmite Reuters, conform news.ro. Peste 5.000…

- Mii de manifestanti pro-palestinieni au demonstrat sambata in centrul Londrei, cerand incetarea operatiunilor militare israeliene in Fasia Gaza, care au fost cauzate de atacul terorist de amploare lansat in 7 octombrie de miscarea palestiniana Hamas contra sudului Israelului.Demonstrantii, majoritatea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1R Huedin-Albac, in apropierea localitații Poiana Horea, județul Cluj, din cauza mai multor copaci cazuți pe carosabil, traficul rutier este oprit pe ambele sensuri. Nu sunt persoane ranite, ori autovehicule avariate.…