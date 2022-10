Teatrul ”Alexandru Davila” Pitești organizeaza, in luna noiembrie, Festivalul Internațional de Teatru, sub patronajul Consiliului Județean Argeș (principalul finanțator). Din acest an, evenimentul va purta numele marelui om de teatru și film Liviu Ciulei. Festivalul se va desfașura pe parcursul lunii noiembrie, cu spectacole programate numai sambata și duminica. Organizatorii iși propun ca Festivalul Internațional […]