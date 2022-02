Regal folcloric de Dragobete, spectacol transmis pe postul Etno TV Consiliul Județean Maramureș prin Ansamblul Folcloric Național ”Transilvania” a organizat filmari pentru evenimentul cultural – tradițional dedicat ”Dragobetelui”. Spectacolul va fi transmis in cadrul emisiunii ”Calator cu dorul”, pe postul național de televiziune ETNO TV, in data de 27 februarie 2022, incepand cu ora 19:00. In credința populara, la romani, Ziua de Dragobete reprezinta sarbatoarea […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 24-27 februarie, industria turismului iși da intalnire in cadrul ediției de primavara a Targului de Turism al Romaniei 2022. Timp de patru zile, Pavilionul B2 al Romexpo va deveni nucleul turismului autohton, reunind expozanți și vizitatori deopotriva, caracterizați de același interes comun…

- Consiliul Județean Maramureș prin Ansamblul Folcloric Național ”Transilvania” va invita la evenimentul cultural-artistic ”La steaua care-a rasarit”, care se va desfașura online. ”Cel mai mare scriitor roman pe care l-a ivit pana acum timpul” dupa cum il descria Nicolae Iorga, Mihai Eminescu este considerat…

- Sambata, 18 decembrie, Muzeul Satului din Baia Mare a gazduit cea de-a XIII-a ediție a evenimentului „Craciun in Maramureș”, in organizarea caruia și-au unit eforturile Consiliul Județean Maramureș, Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii…

- Sambata, 18 decembrie, Muzeul Satului din Baia Mare a gazduit cea de-a XIII-a ediție a evenimentului „Craciun in Maramureș”, in organizarea caruia și-au unit eforturile Consiliul Județean Maramureș, Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii…

- Sambata, 18 decembrie, Muzeul Satului din Baia Mare a gazduit cea de-a XIII-a ediție a evenimentului „Craciun in Maramureș”, in organizarea caruia și-au unit eforturile Consiliul Județean Maramureș, Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii…

- „Craciun in Maramureș”, unul dintre cele mai indragite evenimente tradiționale ale județului nostru revine in Muzeul Satului din Baia Mare. Consiliul Județean Maramureș in parteneriat cu Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș și Centrul…

- Consiliul Județean Maramureș in parteneriat cu Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș anunța cu bucurie organizarea celei de-a XIII-a ediții…

- Consiliul Județean Maramureș, Municipiul Baia Mare și Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” organizeaza Concertul Extraordinar de Ziua Naționala a Romaniei, dedicat fiecarui suflet de roman. Evenimentul se va desfașura pe scena amplasata pe Bulevardul Unirii, langa Catedrala Episcopala „Sfanta…