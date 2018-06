Refuzarea unui loc de munca anuleaza mai usor dreptul la ajutor social, potrivit unui proiect de lege

Instanta Suprema: Liviu Dragnea, condamnat la trei ani si sase luni

Dupa doua amanari, judecatorii Inaltei Curti au anuntat in urma cu scurta vreme decizia pe fond in dosarul in care Liviu Dragnea a fost acuzat de DNA de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in dosarul cunoscut opiniei publice drept “angajarile… [citeste mai departe]