- Duminica, 5 iunie 2022, de la ora 17:00, Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș va invita la una dintre cele mai captivante, colorate și pitorești sarbatori a Banatului: Festivalul Etniilor, ediția a XXI-a

- Cea de-a treia ediție a Embargo Fest va avea loc in perioada 12-14 august 2022, in orașul Recaș, locație Doua Dealuri și va aduce in fața publicului peste 50 de artiști din Romania, Serbia, Bulgaria și Ungaria. Embargo Fest este singurul festival de amploare care promoveaza minoritațile și multiculturalitatea…

- Centrul Cultural Vrancea, sub egida Consiliului Județean Vrancea, organizeaza, miercuri, 13 aprilie 2022, la ora 12.30, in Caminul Cultural Biliești, spectacolul de ventrilocie: Crina și papușile vorbitoare! Firma Hanul lui Ureche SRL a sponsorizat evenimentul, venind in intampinarea copiilor din comuna,…

- MAURENI – Competiția a fost organizata de catre clubul ACS Mundo Reșița. Ripensia Timișoara, AS Recaș, CSM Reșița, CFR Timișoara și CSM Lugoj au raspuns prezent la invitația facuta de Mundo, iar turneul s-a desfașurat pe terenul sintetic din comuna! „Maureni a fost timp de o zi capitala fotbalului juvenil…

Editia din 2022 a American Independent Film Festival, care se va desfasura intre 15 si 21 aprilie, inseamna si o revenire la formatul dinaintea restrictiilor, cu sali ce vor putea fi ocupate la intreaga lor capacitate, potrivit news.ro.