Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan a declarat la Realitatea PLUS, ca, prin masurile economice luate in pandemie, s-au salvat 1,3 milioane de locuri de munca. „Am salvat 1,3 milioane de locuri de munca prin aceasta masura a șomajului tehnic. Am alocat 4,2 miliarde de lei. Masura a fost prelungita pana in…

- CCR considera constituționala legea care majoreaza punctul de pensie cu 40%. Cițu: Romania nu si-a permis in 2020 si nu isi permite nici in acest an o majorare cu 40%. Respectam calendarul asumat Premierul Florin Citu a declarat ca Romania nu si-a permis in 2020 si nu isi permite nici in acest an o…

- Guvernul spaniol a anuntat, marti, ca va extinde cu doua saptamani restrictiile pentru calatorii care sosesc din Marea Britanie cu avionul si pe mare, din cauza "incertitudinilor" persistente cu privire la noua tulpina de COVID-19, informeaza AFP, citata de Agerpres.Este permisa intrarea in tara din…

- Președintele Klaus Iohannis susține marți, incepand cu ora 18,00, o conferința de presa la Palatul Cotroceni. Este prima conferința de presa a președintelui din acest an. ”Ne aflam la inceputul unui an extrem de important pentru dezvoltarea viitoare a Romaniei. Avem doua direcții majore. Trebuie sa…

- Guvernul, in ședința pentru a aproba ajutoare de stat pentru HoReCa, finanțari prin IMM Invest și Agro Invest și pentru a prelungi masura muncii flexibile Guvernul se reuneste miercuri in sedinta si urmeaza sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la masurile pentru bugetul pe 2021. Premierul Florin…

- Guvernul a aprobat vineri hotararea privind organizarea si functionarea Muzeului Ororilor Comunismului in Romania, infiintat prin Legea 157/2019. Institutia va prezenta realitatile vietii social-economice si culturale din Romania in perioada 1945 - 1989, anunța news.ro. Noua institutie este…

- PSD BN: Guvernul PNL pregatește cea mai neagra iarna pentru romani! Economiștii romani și straini declara ca Romania guvernata de PNL va trece prin cea mai grea iarna din ultimii ani. Deficitul bugetar din acest an este unul record, de asemenea și necesarul de finanțare, in contextul in care criza…

- Toate localurile care vand bauturi alcoolice in Suedia se vor inchide la ora 22.30, incepand de pe 20 noiembrie. "Ne confruntam cu o situație care poate deveni foarte grava. Riscam sa ajungem in poziția in care am fost in primavara", a declarat premierul Stefan Lofven. Masura va ramane in vigoare…