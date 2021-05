Reforma justitiei in Republica Moldova este domeniul in care nu se inregistreaza progrese, ci regrese, a declarat luni seara seful Delegatiei Uniunii Europene la Chisinau, Peter Michalko, subliniind ca promovarea in functii cheie a unor persoane cu grave probleme de integritate arata ca sistemul este unul complet nefunctional, potrivit IPN. 'Justitia este un domeniu in care nu exista progrese. Reformele in justitie trebuie sa fie implementate cat mai rapid, astfel incat oamenii sa vada ca schimbarile in societate sunt posibile. Influenta intereselor politice sau economice in justitie a fost…