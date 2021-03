Reducerile din magazine, noi reguli Magazinele vor fi obligate prin lege sa afiseze la reducerea unui produs care a fost cel mai scazut pret din ultimele 30 de zile. Pentru a preveni ofertele inșelatoare, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), vrea sa introduca un nou articol in HG nr. 947/2000, privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare. […] The post Reducerile din magazine, noi reguli appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

