Reduceri Black Friday la eMag: teste RT-PCR la 199 lei eMag organizeaza a zecea ediție de Black Friday in acest an vineri, pe 13 octombrie. Cele trei ceasuri rele se pot transforma in afaceri bune daca reușiți sa gasiți reducerile potrivite pentru produsele dorite. Evident, fiind un an atipic, cu o pandemie care face ravagii printre cumparatori, eMag lanseaza și produse in consecința. Mai exact, teste RT-PCR pentru depistarea coronavirusului la 199 de lei, aproape jumatate decat costa in mod normal. De asemenea, vor fi la reducere 100.000 de produse de protecție și echipamente medicale . Vanzatorii din Marketplace estimeaza comenzi totale in valoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

