Stiri pe aceeasi tema

- Situația alarmanta in Germania, dupa ce miercuri a fost raportata cea mai mare crestere zilnica de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus din ultimele trei luni, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres.Institutul Robert Koch (RKI) a anuntat miercuri 1.226 de cazuri noi confirmate de la precedenta…

- Cresterea angajarilor in SUA a incetinit luna trecuta, in urma cresterii numarului de cazuri de coronavirus, oferind cea mai clara dovada de pana acum ca redresarea economiei in urma recesiunii provocate de pandemia de coronavirus (Covid-19) stagneaza, chiar daca rata somajului a scazut, transmit…

- Activitatea fabricilor din zona euro a revenit pe crestere in iulie, pentru prima data de la inceputul lui 2019 Activitatea fabricilor din zona euro a crescut in iulie pentru prima data de la inceputul lui 2019, dupa atenuarea restrictiilor impuse pentru a stopa raspandirea pandemiei, arata rezultatele…

- Industria prelucratoare din zona euro a revenit pe crestere in iulie, pentru prima oara de la inceputul anului 2019 Activitatile industriei prelucratoare din zona euro au revenit in iulie la crestere pentru prima oara de la inceputul anului 2019, sustinute de redresarea cererii dupa relaxarea restrictiilor…

- Peste 18 milioane de oameni au fost infectati cu noul coronavirus, dar guvernele europene au relaxat o parte dintre masurile care au blocat mari parti din economia regiunii. Pentru a sustine economia devastata, Banca Centrala Europeana a intensificat masurile sale de stimulare, in timp ce liderii Uniunii…

- Cresterea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus in Statele Unite si restrictiile menite sa stopeze raspandirea pandemiei au inceput sa afecteze redresarea economiei, a declarat Jerome Powell, presedintele Rezervei Federale a SUA (Fed), aratand spre reducerea increderii consumatorilor…

- Pretul la titei a scazut luni, din cauza temerilor ca redresarea cererii de combustibil ar putea fi afectata de cresterea numarului de cazuri noi de COVID-19 pe plan global, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Peste 10 milioane de cazuri de infectari cu noul coronavirus sunt inregistrate, la ora actuala, in lume. In acest timp, cifrele in creștere din Australia și din sudul și vestul Statelor Unite amenința sa incetineasca redresarea economica, conform Mediafax. Citeste si Impactul celui mai radical…