Redobândirea Certificatului de Înmatriculare și înlocuirea Cărții de Identitate a vehiculului, disponibile doar cu programare la RAR Incepand cu 15 noiembrie 2023, RAR a impus o schimbare majora in procesul de redobandire a Certificatului de Inmatriculare reținut in urma controlului tehnic in trafic, precum și in inlocuirea Carții de Identitate a vehiculului. Aceste servicii vor fi accesibile doar cu programare prealabila. Astfel, clienții nu vor mai putea sa se prezinte direct la […] Articolul Redobandirea Certificatului de Inmatriculare și inlocuirea Carții de Identitate a vehiculului, disponibile doar cu programare la RAR apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Redobandirea certificatului de inmatriculare, duplicatul și inlocuirea Carții de Identitate a vehiculului se pot face la RAR doar cu programare Redobandirea certificatului de inmatriculare, duplicatul și inlocuirea Carții de Identitate a vehiculului se pot face la RAR doar cu programare! Incepand cu…

- Editura CUANTIC lanseaza in luna noiembrie continuarea carții despre fenomenul Fotbal minut cu minut ! Cititorii gasesc in paginile lucrarii scrise de Ovidiu Blag povestiri savuroase, inedite și fotografii din arhive personale ale protagoniștilor – jurnaliști, antrenori, fotbaliști, conducatori de club.…

- Primarul orașului Targu Ocna, Cristian-Aurelian Ciubotaru, a anunțat astazi progrese semnificative pe șantierul de pe strada Ion Diaconescu. Aceasta strada, avand doua conducte de alimentare cu apa uzate, una din azbociment și una din oțel. Primaria Targu Ocna, impreuna cu echipa de implementare a proiectului,…

- Ștefan cel Mare, o comuna aflata in inima județului Bacau, a fost scena unui eveniment cultural de excepție, marcand lansarea carții “Comuna Ștefan cel Mare, jud. Bacau – leagan voievodal” scrisa de talentata autoare Maria Dohotaru. Lansarea carții a avut loc intr-un cadru solemn și festiv, la care…

- La data de 22 septembrie a.c., in jurul orei 18.30, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Targu-Ocna au depistat in flagrant delict, un barbat, de 59 de ani, din localitate, in timp ce conducea un motociclu pe strada Horia, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. Conducatorul motociclului…

- Festivalul anual de pictura din Bacau este o manifestare culturala interesanta care a creat oportunitați unice pentru artiști de a-și impartași creațiile cu comunitatea. Cu toate acestea, exista mi se pare ca temele selectate pentru picturile de pe zidurile blocurilor par sa se concentreze prea mult…

- Chiar daca vremea se anunța deosebit de calda și in urmatoarea perioada, un numar destul de mare de persoane renunța la biletul de tratament balnear subvenționat care le-a fost repartizat. Mai exact, din cele 189 bilete din seria a XII-a, pe care Casa Județeana de Pensii le-a primt și le-a alocat automat…

- Orașul Moinesti apare pe lista celor peste 1000 de localitați din lume care s-au inscris in cursa pentru “Zero emisii” – Cities race to zero. Aceste localitați se angajeaza sa adopte reguli stricte impotriva poluarii și, in termen foarte scurt, pana in 2030, sa implementeze politici pentru limitarea…