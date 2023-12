Stiri pe aceeasi tema

- Vestea care a zguduit presa din Romania! Redactorul-șef de la GSP, Bogdan Stamatoiu, a vrut sa se omoare dupa ce a fost dat afara. Jurnalistul se afla in stare grava la spital, dupa ce autoturismul s-a izbit puternic intr-un stalp.

- Redactorul șef Libertatea, Dan Duca, a fost inștiințat de CEO-ul Dan Puica de faptul ca vor fi dați afara 20% din jurnaliști, anunța colectivul publicației, miercuri. Coordonatorul editorial Catalin Tolontan și redactorul șef adjunct Iulia Roșu au fost deja dați afara, cu puțin timp inainte de anunțul…

- „Astazi, 9 noiembrie, dl judecator Nicolae Roșca și-a dat demisia din funcția de președinte al Curții Constituționale. Alegerea unui nou președinte este programata sa aiba loc maine, 10 noiembrie”, se arata intr-un comunicat publicat de instituție, citat de Radio Chișinau. Acesta ramane membru al Curții…

- Liviu Dragnea are mai multe probleme de sanatate in ultima vreme, el fiind internat la inceputul lunii octombrie intr-un spital din strinatate. Cu toate acestea, fostul lider PSD spune ca are motive de bucurie.Dragnea va implini, la finalul lunii octombrie, 61 de ani. „Nu sunt genul de persoana…

- Membrul Comisiei Pre-Vetting, Vitalie Miron, a depus astazi cerere de demisie din funcție, la Parlamentul Republicii Moldova. Motivele anunțate de acesta sunt legate de deciziile Curții Supreme de Justiție, care, prcatic, impun comisia sa-i promoveze pe unii candidați, descalificați anterior, dar și…

- Te saluta și vor sa-ți caștige atenția Motivele principale: cainii te ling pentru a saluta și a caștiga atenția. „Este, in esența, un comportament social care provine din istoria lor evolutiva”, spune dr. Emily Blackwell, lector in comportamentul și bunastarea animalelor de companie la Universitatea…

- CTP și-a dat demisia acum in semn de solidaritate cu redactorul șef al publicației, care a fost dat afara de conducere din mai multe motive. Este scandalul momentului in presa din Romania. CTP a demisionat. Este scandal mare in presa din Romania Cristian Tudor Popescu a demisionat de la Gazeta Sporturilor…

- Horia Tomescu, viceprimarul General al Municipiului București, și-a anunțat, astazi, demisia din funcție intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Viceprimarul USR a menționat ca motivele sunt „personale”. „Astazi este ziua in care am pus punct celei mai importante perioade din cariera mea politica,…