- Mai multi importatori de gaze naturale rusești au cazut de acord sa treaca la platile in moneda ruseasca, a declarat vineri vicepremierul rus Alexander Novak, citat de Reuters. „Ne asteptam la decizia (de a trece la ruble) de la alti importatori”, a adaugat Novak, in comentariile publicate in revista…

- Președintele Vladimir Putin a declarat joi, 14 aprilie, ca Moscova va depune eforturi pentru a-și redirecționa livarile de energie spre est, pe masura ce țarile europene incearca sa reduca dependența de exporturile rusești, adaugand ca Europa nu va putea renunța complet și imediat la gazul rusesc, relateaza…

- Rusia recunoaște ca ar putea renunța la ideea facturarii gazului livrat catre Occident doar în valuta naționala. Declarația a fost facuta de secretarul de presa al Kremlinului, Dmitrii Peskov. Potrivit lui, actualmente achitarea în ruble este cea mai buna opțiune pentru Rusia.…

- Rusia nu va furniza gaz gratuit Europei, a avertizat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Nu suntem angajați in acțiuni de caritate”, a spus acesta. Dmitri Peskov, s-a abținut sa ofere detalii despre masurile pe care le-ar putea lua Rusia daca Europa refuza sa plateasca gazul in ruble.…

- Rusia continua sa minimalizeze amploarea unei posibile excluderi din G20 dupa pornirea razboiului din Ucraina de catre Putin.„Formatul G20 este important, dar in circumstanțele actuale, cand majoritatea participanților se afla intr-o stare de razboi economic cu noi, nu se va intampla nimic groaznic”,…

- „Ofensiva lui Putin este blocata in ciuda tuturor distrugerilor pe care le face armata sa zi de zi. Trebuie sa auda adevarul (Putin - n.red.), trebuie sa auda adevarul, sa opreasca luptele și sa incerce sa gaseasca o soluție diplomatica”, a declarat, miercuri, cancelarul german in fața Bundestagului,…

- Rusia este dispusa sa discute cu SUA asupra propunerii ca cele doua tari sa efectueze reciproc inspectii in baze de rachete, se arata in raspunsul Rusiei la contra-propunerile facute de Washington catre Moscova, care in decembrie a transmis SUA si NATO un set de cereri privind arhitectura de securitate…