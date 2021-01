Stiri pe aceeasi tema

- Sectia de contencios administrativ de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 5 noiembrie 2021 inceperea judecarii recursului formulat de Traian Basescu in dosarul in care fostul presedinte a fost declarat in prima instanta colaborator al Securitatii. Pe 20 septembrie 2019, Curtea de…

- Cei doi oameni de afaceri israelieni au fost dați in urmarire generala pe teritoriul Romaniei, potrivit site-ului Poliției. Dupa aceasta etapa, Poliția poate cere mandat de arestare internaționala, care poate fi pus in aplicare de Poliția israeliana sau de Interpol, daca cei doi oameni de afaceri condamnați…

- Judecatorii Inaltei Curți au dat joi decizia finala in dosarul Ferma Baneasa. Pe lista celor condamnați se afla și foștii consilieri ai lui Calin Popescu Tariceanu, Benjamin Steinmetz și Tal Silberstein. Singurul nume sonor care scapa de o condamnare cu executare este jurnalistul Dan Andronic, de la…

- Reclamanții sunt maiorul SRI in rezerva Daniel Florea și colonelul SRI (r) Florin Gulianu, Serviciul militar din DNA trebuie sa reia ancheta intr-o cauza dintr-un celebru dosar clasat in decembrie 2019 care-i viza, printre alții, pe George Maior și Florian Coldea. Dosarul DNA a fost deschis in urma…

- Parchetul General a anuntat, luni, ca procurorii au finalizat cercetarea la fata locului in dosarul incendiului izbucnit la Sectia ATI din incinta Spitalului Judetean Piatra Neamt, s-au dispus expertize ADN pentru stabilirea identitatii a cinci dintre persoanele decedate si au fost efectuate autopsiile…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) incepe vineri, 16 octombrie, judecarea recursului din procesul intentat de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) lui Traian Basescu. In septembrie anul trecut, Curtea de Apel București a constatat calitatea de colaborator al Securitatii…