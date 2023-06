Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc se simțea bine joi dimineața, 8 iunie, dupa prima noapte petrecuta in spitalul Gemelli din Roma, in urma intervenției chirurgicale la care a fost supus miercuri, 7 iunie, a transmis Vaticanul, citat de Reuters.„Noaptea a decurs bine, mai multe informatii vor urma la sfarsitul diminetii”,…

- Papa Francisc va efectua o vizita apostolica in Mongolia in perioada 31 august - 4 septembrie, la invitatia presedintelui acestei tari, a anuntat sambata directorul Biroului de presa al Vaticanului, Matteo Bruni, informeaza Agerpres. Tara predominant budista are doar 1.500 de catolici.Directorul Biroului…

- Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, si-a anulat vineri intalnirile, din cauza unei febre, anunta Vaticanul, in contextul unor ingrijorari regulate cu privire la starea sanatatii Suveranului Pontif argentinian, relateaza AFP. "Din cauza unei stari febrile, Papa Francisc nu a primit audiente in aceasta…

- Papa Francisc nu a primit pe nimeni in audiențe vineri pentru ca are febra, a anunțat vineri Vaticanul. Purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni, nu a oferit alte detalii despre starea de sanatate a liderului romano-catolic, in varsta de 86 de ani."Din cauza febrei, Papa Francisc nu a primit…

- Papa va calatori in Portugalia in august, pentru a participa la Ziua Mondiala a Tineretului. Papa Francisc va efectua o calatorie in Portugalia in perioada 2-6 august pentru a participa la Ziua Mondiala a Tineretului si pentru a vizita Altarul Maicii Domnului de la Fatima, a anuntat luni Vaticanul,…

- Papa Francisc parasește spitalul pentru a se intoarce la Vatican sambata (1 aprilie) dupa ce a fost tratat de bronșita, potrivit Reuters. Pontiful i-a salutat pe cei care ii doresc bine și le-a spus cu inima ușoara reporterilor „Nu m-am speriat, sunt inca in viața”. Batranul de 86 de ani a fost dus…

- Papa Francisc, internat de miercuri la Roma , urmeaza un tratament cu antibiotice pentru „bronsita infectioasa” si care a dus la o „imbunatatire semnificativa” a starii sale de sanatate, a anuntat joi echipa medicala de la spitalul Gemelli, relateaza AFP. Papa de origine argentiniana, in varsta de 86…