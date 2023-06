Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – O societate pe care președintele Consiliului Județean, Romeo Dunca, o asemuiește unui copil cu o copilarie grea dar care, intre timp, a ajuns la un majorat sanatos. Stau marturie rezultatele, proiectele, investițiile, modernizarile, oamenii competenți și cei care-și doresc sa ajunga la AquaCaraș!…

- Potrivit datelor revizuite de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul s-a inregistrat la o adancime de 7 kilometri, fata de 15 kilometri initial, in apropierea urmatoarelor orase: 18 km sud-est de Arad, 46 km nord-est de Timisoara, 71 km sud-est de…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a decernat luni, 22 mai 2023, la ora 11.00, in Sala Senatului, titlul de Doctor Honoris Causa domnului dr. ing. Dumitru Dorin PRUNARIU, singurul cosmonaut roman ajuns in spațiul cosmic pana in prezent. Ceremonia a fost deschisa de prof. univ. dr. Tudorel…

- Cea de-a treia ediție a „Zilelor Alumni” va avea loc la Cluj-Napoca, in perioada 11-13 mai 2023 și are ca scop consolidarea relației dintre universitate și absolvenții sai, oferindu-le un prilej de revedere, de reconectare și de impartașire a experiențelor din anii studenției. UBBTalks la Gala de Premiere…

- Rectorul UBB Cluj, Daniel David, afirma ca schimbarile propuse in proiectul de modificare a planurilor-cadru pentru liceu, unde mai multe materii ar urma sa devina facultative, iar unele ar urma sa fie eliminate, sunt "cel puțin ciudate".

- Ce s-a intamplat in Serbia se poate intampla și in Romania, a atras atenția profesorul universitar Daniel David, rectorul Universitații Babeș-Bolyai, invitat la enisiunea "In fața ta", de la Digi24. El a subliniat ca atenția trebuie sa se indrepte spre zona de prevenție, iar rolul școlii și al familiei…

- Rectorul UBB Cluj, satmareanul Daniel David, ii sfatuiește pe oameni sa foloseasca aceste sarbatori pentru a reflecta și de a face o schimbare in bine. ”SARBATORI PASCALE LUMINATE! Sarbatorile Pascale pot fi și momente de reflecție și de schimbare personala in bine, alaturi de evidența mesajelor creștine…

- Rectorul UBB Cluj, Daniel David, ii sfatuiește pe oameni sa foloseasca aceste sarbatori pentru a reflecta și de a face o schimbare in bine. ”SARBATORI PASCALE LUMINATE!Sarbatorile Pascale pot fi și momente de reflecție și de schimbare personala in bine, alaturi de evidența mesajelor creștine pe…