Stiri pe aceeasi tema

- UNDE SE DUC BANII BARLADENILOR… In sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Barlad, care a avut loc pe 19 iulie, bugetul a fost din nou rectificat, iar cele mai multe alocari se indreapta catre problemele localitatii si a unor institutii locale bugetare. Se aloca banii la scoli, la gradinite,…

- ANCHETA EPIDEMIOLOGICA… Mai multe persoane au acuzat stari de rau iar șapte au ajuns la spital dupa ce au mancat la o pomana organizata in casa praznicala din Radeni, comuna Dragomirești. Mancare a fost gatita de o bucatareasa din sat, in condiții corespunzatoare, insa transportul alimentelor s-ar fi…

- In Romania, tichetele de masa sunt cel mai apreciat beneficiu extrasalarial oferit angajatilor, 97% dintre participantii la un sondaj declarand ca prefera aceste bilete de valoare. In contextul in care a fost promulgata legea majorarii valorii nominale maxime acordate prin intermediul tichetelor de…

- LA CONDUCERE… Pe 28 iunie incep inscrierile la noul concurs pentru ocuparea posturilor de director/director adjunct in invatamantul preuniversitar de stat. In judetul Vaslui sunt disponibile 39 de functii, dintre care 12 de director adjunct, iar 27 – director general. Acestea se afla in unitati de invatamant…

- NOILE PREȚURI… Municipalitatea a stabilit noile taxe care vor fi percepute in piețele și targurile aflate in subordinea administrației locale. Daca in privința taxelor practicate in cele trei piețe din oraș nu a fost facuta nicio modificare, in cazul evenimentelor organizate cu ocazia Zilelor Vasluiului,…

- REZULTATE… Chiar daca procentul de promovabilitate la Evaluarea Naționala a fost unul bun in județul Vaslui – 77,09%, in unele școli niciun elev nu a reușit sa obțina media 5. La Școala Gimnaziala “Ion Agarici” Muntenii de Sus, spre exemplu, au susținut examenul trei elevi, insa niciunul nu a obținut…

- Tom Hanks a avut o iesire nervoasa in public, miercuri seara, la iesirea dintr-un restaurant din New York, dupa ce sotia sa a fost imbrancita de un fan. Incidentul a fost filmat. In timp ce ieseau dintr-un restaurant din New York, Tom Hanks si Rita Wilson au fost abordati de un grup de fani care […]…