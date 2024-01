Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul de an s-a dovedit cum nu se poate mai imbelșugat pentru unul dintre membrii Betano, acesta reușind sa intre in posesia unui premiu consistent in valoare de peste 4 milioane de lei, in Casino, la jocul Shining Crown. Norocosul caștigator a caștigat Jackpotul in valoare de 4.018.969 de lei chiar…

- Soluția pentru achitarea rapida a taxelor și a impozitelor locale – precum și a altor plați catre stat – este portalul Ghișeul.ro. Aproape 2 milioane de cetațeni s-au inregistrat ca utilizatori și peste 200.000 și-au instalat aplicația. Cozile de la ghișee și drumurile intre sediile instituțiilor statului…

- Romanii au fost foarte curioși sa descopere cuvinte noi in 2023. Varful a fost in luna octombrie, cand au fost peste 31 de milioane de accesari ale site-ului dexonline.ro. Potrivit administratorilor site-ului, cel mai cautat cuvant a fost „nimfomanie”. In 2023, romanii au avut multe curiozitați lingvistice,…

- Primaria orașului Siret incheie acest an cu un bilanț record in ceea ce privește volumul investițiilor. Așa cum a declarat primarul Adrian Popoiu, valoarea investițiilor finalizate in acest an depașește 20 milioane de euro din fonduri europene ”cu mult peste bugetul propriu pe mai mulți zeci de ani,…

- Peste 600.000 de clienți au comandat 2,8 milioane de produse de Black Friday, pe 10 noiembrie, la eMAG, cu 26% mai mult decat anul trecut. Cea de-a 13-a ediție a Black Friday s-a incheiat cu vanzari totale de 731 milioane lei, cu aproape 100 de milioane peste 2022.

- Christie's New York a organizat, joi seara, la o vanzare maraton de doua ore si jumatate de opere de arta din secolul al XX-lea, 640,8 milioane de dolari si a inregistrat noi recorduri pentru Fernando Botero, Richard Diebenkorn, Arshile Gorky, Barbara Hepworth, Joan Mitchell si Joan Snyder. Toate cele…

- 62 de noi investiții in infrastructura rutiera și tehnico-edilitara primesc finanțare de la Ministerul Dezvoltarii, prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, ca urmare a semnarii contractelor de catre ministrul Adrian-Ioan Veștea și beneficiarii proiectelor. ”Sunt in contact permanent…

- Politistii de la Serviciul Economic Neamt au efectuat, marti dimineata, 46 de perchezitii in 13 judete si in Bucuresti, intr-un dosar de obtinere ilegala de... The post Percheziții in 13 județe și București la suspecți de obținere ilegala de fonduri in programul Start-up Nation. Prejudiciul e de peste…