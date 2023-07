Stiri pe aceeasi tema

- Apele Marii Mediterane au inregistrat luni cea mai ridicata temperatura zilnica din istoria masuratorilor de acest tip, a anuntat marti principalul centru de cercetari maritime din Spania, in plin val de canicula cu care se confrunta o mare parte a bazinului mediteraneean, unul dintre "punctele fierbinti"…

- Luni, 24 iulie, a fost inregistrat un nou record de temperatura pentru luna iulie, in Europa. In Sardinia au fost 48,2 grade Celsius, au transmis meteorologii. Recordul absolut este de 48,8 grade Celsius, și a fost inregistrat in Sicilia, in august 2021. Este foarte posibil sa fie doborat și acesta,…

- Cea mai ridicata temperatura globala masurata vreodata a fost inregistrata in aceasta saptamana potrivit datelor furnizate de doua agenții de monitorizare a climei. Experții avertizeaza insa ca recordul ar putea fi doborat de mai multe ori in acest an, relateaza CNN.Temperatura medie globala a ajuns…

- Luni, temperatura medie globala a atins 17,01 grade Celsius, cea mai ridicata temperatura de la inceputul inregistrarilor meteorologice. Marți, temperatura a urcat și mai mult, ajungand la 17,18 grade Celsius.

- ANM a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de ploi torentiale si descarcari electrice, valabila pana joi la pranz, valabila in mai multe zone ale țarii. Așadar, potrivit ANM, Codul galben va fi in vigoare, in judetele Caras-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinti si Valcea. Totodata, instabilitatea…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi torentiale si descarcari electrice, valabila pana joi la pranz, in judetele Caras-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinti si Valcea. Totodata, instabilitatea atmosferica se va mentine in cea mai mare parte a tarii, pana luni. Administratia…

- Il Nino, un fenomen meteorologic destul de rar, asociat in general unei cresteri a temperaturilor, a inceput in mod oficial. Va afecta, cel mai probabil, și Romania. Agentia americana de Observatie Oceanica si Atmosferica (NOAA) anunța ca Il Nino urmeaza sa iși intre in rol si urmeaza ”sa se consolideze…

- In aprilie 1983, temperatura din Singapore a atins aceeasi valoare, a precizat Agentia nationala de mediu pe contul sau de Facebook."Actualele conditii calde si uscate ar trebui sa continue si maine. Averse de scurta durata sunt asteptate saptamana viitoare si ele ar putea contribui la moderarea temperaturilor…