- O echipa de oameni de stiinta din Statele Unite a reusit sa mentina functional pentru o perioada record de doua luni un rinichi de porc modificat genetic transplantat in corpul unui om aflat in moarte cerebrala si a anuntat ca a pus capat acestui experiment, conform planificarii, transmite AFP, potrivit…

- In ultimele 2-3 saptamani, la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” se prezinta, in medie, 100 de pacienți cu infecția Covid-19. Din fericire, 80 % dintre aceștia nu au nevoie de spitalizare, iar 20% sunt internați pentru monitorizare, cu forme ușoare de de boala. In prezent, in secțiile…

