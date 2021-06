Stiri pe aceeasi tema

- Gosiame Thamara Sithole, o femeie in vasta de 37 de ani, a nascut luni seara, in cea de-a 29-a saptamana de sarcina, 10 bebeluși, cu doi mai multi decat preconizau initial medicii, intr-un spital din Pretoria, potrivit Efe, citata de Agerpres.

- Peste 1.000 de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19 in prima zi a maratonului organizat la Universitatea de Medicina si Farmacie ''Grigore T. Popa'' din Iasi, a declarat pentru AGERPRES prefectul Marian Grigoras. "In prima zi a maratonului, la UMF s-au vaccinat 1.002 persoane. Pe parcursul noptii…

- Un maraton de vaccinare impotriva COVID-19 va fi organizat pentru persoanele de peste 16 ani, incepand de vineri si pana luni, la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) ‘Grigore T. Popa’ din Iasi. Potrivit reprezentantilor UMF Iasi, vaccinarea se face in baza carti de identitate sau a pasaportului,…

- Mulți medici tineri au ales sa-și exercite profesia in cadrul Spitalului Județean de Urgența Pitești (SJUP), in vreme de pandemie. Specialiștii susțin ca in unitatea noastra au gasit aparatura performanta și un colectiv de excepție, fiind mandri de alegerea facuta. “In timp ce multe spitale din țara…

- Nascut la Iași, dr. Alexandru Goleșteanu a luat calea Capitalei la varsta de 19 ani, pentru a calca pe urmele mamei sale. A absolvit Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” București, urmand studiile de doctorat in cadrul aceleiași instituții de invațamant superior, specializarea Neurochirurgie.…