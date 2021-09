Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data de la inceputul anului, DSP Iași a anuntat sambata depistarea unui focar la Institutul Regional de Oncologie, iar duminica a anuntat descoperirea unor noi cazuri dupa investigatii suplimentare realizate in cadrul unei anchete epidemiologice, relateaza Ziarul de Iași. Trei angajați…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi a informat ca in spitalele suport COVID-19 din judet erau ocupate, duminica dimineata, 116 paturi, dintre care 18 la ATI, trei fiind la terapia intensiva de la Spitalul de Copii ‘Sfanta Maria’ Iasi. Potrivit sursei citate, in momentul de fata sunt libere doar…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi a informat ca in spitalele suport COVID-19 din judet erau ocupate, duminica dimineata, 116 paturi, dintre care 18 la ATI, trei fiind la terapia intensiva de la Spitalul de Copii “Sfanta Maria” Iasi. Potrivit sursei citate, in momentul de fata sunt libere doar…

- Nu s-au depistat tulpini Delta in randul noilor infectati In acest sfarsit de saptamana, la Iasi au fost confirmate 27 de cazuri noi de infectie cu SARS-COV-2, numarul fiind in ultima perioada intr-o continua crestere. Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Iasi sustin ca nu s-au depistat tulpini…

- 17 noi cazuri de infectie cu SARS COV 2 raportate pentru judetul Iasi, un record pentru cel putin pentru ultima luna. Directia de Sanatate Publica a precizat insa ca in ultimele 24 de ore nu s-au depistat tulpini Delta la persoane confirmate pozitiv cu Covid-19. Rata de incidenta pe municipiul Iasi…

- Inca 10 cazuri noi de infectie cu SARS COV 2 in judetul Iasi, raportate ieri de Institutul National de Sanatate Publica. De la inceputul pandemiei si pana pe 16 august, pe teritoriul judetului Iasi au fost confirmate 42.692 de cazuri cu persoane infectate cu Covid-19. In ultimele 24 de ore, nu au fost…

- Inca sase noi infectari cu tulpina Delta confirmate de Institutul Matei Bals pentru judetul Iasi. De la aparitia tulpinei Delta in tara si pana acum, in judetul nostru, au fost confirmate oficial 40 de astfel de cazuri. In schimb, ieri au fost raportate doar patru cazuri in plus fata de ziua precedenta,…

- „Ne bucuram ca pacientii sunt in siguranta, cadrele medicale au avut un comportament extraordinar. De la ora 24.00 avem doua sali functionale, nu a fost nicio interventie realizata la Spitalul de Neurochirurgie sau in alt spital, functionam la parametri optimi", a precizat Alina Belu, managerul Spitalului…