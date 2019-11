Stiri pe aceeasi tema

- Sub privirile atente ale unui reprezentant al Institutului pentru Recorduri din Germania (RID), bucatarul profesionist Andre Domke a preparat indragita ciorba, folosind 100 de kilograme de cod baltic, alaturi de care a pus la fiert ardei iuti, rosii, castraveti, ceapa, pasta de rosii si condimente.…

- Trei sferturi dintre parintii din Germania ar sustine o interdictie a telefoanelor mobile in scoli, potrivit unui sondaj publicat miercuri, relateaza dpa potrivit Agerpres. Sondajul 'German School Barometer' a fost realizat in perioada iunie-iulie in randul a 1.011 de parinti germani. …

- Deși multe nume grele au decis sa nu participe la ediția de anul acesta de la Frankfurt, salonul auto din Germania prezinta in continuarea puncte de interes majore. Premiera mondiala pentru Hyundai i30 Project C este o reinterpretare a primului model de inalta performanța al marcii i30 N, obiectivul…

- Iulius Town Timișoara, cel mai important proiect de real estate lansat in acest an in Romania, a fost inaugurat pe 30 august 2019 de companiile IULIUS și Atterbury Europe. Ansamblul mixt, primul de acest tip din vestul țarii, reprezinta principala atracție de shopping, petrecere a timpului liber și…

- Increderea companiilor germane in economie a scazut in luna august la cel mai scazut nivel de dupa noiembrie 2012, un nou semn ca prima economie a Europei se indreapta spre o recesiune. Luni, Institutul de cercetare economică Ifo din Munchen a anunţat că încrederea companiilor germane…

- Germania a fost in 2018 cel mai mare producator de inghetata din Uniunea Europeana (494 milioane litri sau 15,5% din productia totala a UE), urmata de Franta (451 milioane litri sau 14,1%) si Italia (435 milioane litri sau 13,7%), arata datele publicate luni de

- La inceputul lunii august, s-a inregistrat cel mai mic preț din acest an la petrol - 61 de dolari americani per baril. Pe piețele europene scaderile prețului s-au resimțit la prețurile la carburanți, lucru care nu se intampla și in Republica Moldova, acolo unde de aproape 3 luni platim la fel de mult…