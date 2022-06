Stiri pe aceeasi tema

- Ne aflam in perioada liturgica numita in calendar "dupa Rusalii". Este momentul sa reflectam asupra importantei si rolului Duhului Sfantin viata unui crestin. In timpul in care a vietuit ca om pe acest pamant, Mantuitorul a cautat sa-i invete pe ucenicii Sai tainele Imparatiei Cerurilor. De aceea Il…

- In primul sau editorial dupa ce a fost concediat de Digi 24, gazetarul Cristian Tudor Popescu face o paralela intre modul in care se poarta oamenii din jurul sau acum și modul in care au facut-o colegii și o parte dintre cititorii ziarului Adevarul in 1990, dupa un text critic adresat lui Ion Iliescu.…

- Invitata in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, Andreea Banica a fost intrebata și despre cearta cu Alex Velea. In urma cu ani de zile erau prieteni, insa relațiile s-au racit, acum nici macar nu iși mai vorbesc. Andreea Banica și Lucian Mitrea au fost nașii de cununie ai lui Alex Velea și…

- Cotatia titeiului Brent a scazut cu 2,41 centi, sau cu 2,4%, la 109,52 dolari pe baril, la ora 16: 05 GMT (19:05 ora Romaniei), in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a coborat cu 2,5 centi sau cu 2,2%, pana la 109,85 dolari pe baril. Pretul petrolului Brent a inchis marti sub…

- Conform „Il Corriere della sera” un bebeluș de șapte luni a fost gasit mort in patuțul sau, cel mai probabil decedat din cauza de SIDS. In duminica Paștelui catolic, o familie din localitatea Sordio, un oraș din provincia Lodi, s-a confruntat cu o drama cumplita. Bebelușul de șapte luni a fost gasit…

- Duminica Floriilor marcheaza intrarea Domnului in Ierusalim. Smerit, pe un asin, Iisus a fost intampinat cu flori, cu ramuri de maslin și de finic de mii de oameni care scandau: „Osana! Bine este cuvantat Cel ce vine in numele Domnului!”. La finele acestei saptamani, duminica, sarbatorim Floriile. In…

- Catalin Crișan, romanticul artist care umple de peste 30 de ani salile de spectacole, a dezvaluit cat caștiga din drepturile de autor, dupa 646 de melodii și șlagare precum Vobește marea sau Daca pleci. ”Din drepturi de autor, cel puțin eu, la 646 de melodii cantate și scrise in 35 de ani de cariera,…