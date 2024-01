Stiri pe aceeasi tema

- Pilonul III de pensii facultative a atras un numar record de noi clienti in 2023 si se apropie de un miliard de euro in administrare, informeaza Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).

- Aproape o mie de credinciosi au participat, sambata, pe malul drept al raului Buzau, la slujba de Boboteaza oficiata de IPS Ciprian Arhiepiscopul Buzaului si Vrancei alaturi de IPS Macarie Episcopul Ortodox Roman al Europei de Nord impreuna cu un sobor de preoti din eparhia Buzau. La eveniment…

- De la oficialitați, la copii și pana la bucovineni veniți din Radauți, cu toții s-au bucurat de un adevarat spectacol cu avioane, tehnica de lupta, militari dar și de vremea frumoasa la parada de 1 Decembrie. Peste 2.

- Treisprezece persoane au murit in urma unui "val de caldura" care a afectat in ultimele zile Bolivia, a anuntat luni guvernul bolivian, meteorologii inregistrand temperaturi record in aceasta tara, transmite AFP.

- Armata israeliana a transmis organizațiilor internaționale de știri Reuters și Agence France Presse ca nu poate garanta siguranța jurnaliștilor lor care isi desfasoara activitatea in Fașia Gaza, sub bombardamentele și asediul israeliene, de aproape trei saptamani, scrie Rador Radio Romania.Gaza,…

- La sfarșitul acestei veri, India și-a majorat de patru ori exportul de diamante din Rusia in expresie lunara și cu 9% in expresie anuala, a comunicat RIA – Novosti, preluata de Rosbalt, cu referire la datele Ministerului Comerțului și Industriei din India, inforemaza Rador Radio Romania.Ministerul a…

- Peste 15.000 de oameni participa sambata la Sfanta Liturghie de la Catedrala Mitropolitana din Iasi, in timp ce la rand sunt 65.000 de pelerini care asteapta sa se inchine la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, scrie News.ro.