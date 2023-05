Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anuntat astazi despre un nou record hidrologic, produs in luna aprilie, pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit SHS, in luna aprilie, cantitatea lunara a precipitațiilor pe 65% din teritoriul țarii a atins 120-175 mm (280-390% din norma lunara), ceea ce…

- Nou record meteorologic. Serviciul Hidrometeorologic de Stat informeaza ca in luna aprilie cantitatea lunara a precipitațiilor pe 65% din teritoriul țarii a atins 120-175 mm (280-390% din norma lunara).

- Vin informații despre situația fostului parlamentar Cristian Rizea, care se afla de ceva vreme in Republica Moldova. Fostul deputat Cristian Rizea, condamnat penal pentru corupție, a fost extradat in Romania in seara zilei de 27 aprilie, anunța tv8.md. Acesta a fost declarat persoana indezirabila pe…

- Primavara cu temperaturi generoase și mult soare mai are de așteptat, or, in prima decada de aprilie se mai prevede frig și precipitații sub forma de ploi si lapovita, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Saptamana incepe cu vreme inchisa, iar noaptea se mai mențin…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat informeaza despre creșterea nivelului apei raului Nistru, in legatura cu devarsarea apei din lacul de acumulare Dnestrovsk, din Ucraina. Astfel, potrivit instituției, in legatura cu devarsarea in continuare a apei cu pana la 900 m3/s in raul Nistru, pana la 4 aprilie…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod Galben de inghețuri pe intreg teritoriul Republicii Moldova, incepand de mmiercuri, 29 martie, ora 16:00, pana joi dimineața, 30 martie. Astfel, potrivit SHS, in perioada respectiva se prevad inghețuri cu intensitatea de -1…-6℃. Se recomanda: utilizarea…

- Pericolele la adresa securitații Republicii Moldova se inmulțesc, dupa ce in ultimele saptamanii Chișinaul a primit confirmari din partea Kievului, dar și din partea partenerilor sai occidentali, ca Rusia și-a actualizat planurile de destabilizare a Republicii Moldova, odata cu inceperea ofensivei de…

- Ministrul afacerilor interne, Ana Revenco, spune ca expertizele in cazul celorlalte ramașite de racheta, cazute in decembrie 2022 pe teritoriul Republicii Moldova, ar putea fi finalizate la finele acestei luni, transmite Noi.md “Sint cazuri complexe. Solicita o expertiza mai detaliata, mai deosebita,…