- Promitatorul mijlocas englez Cole Palmer (21 ani), blocat de concurenta la campioana Manchester City, a semnat pe sapte sezoane, cu optiune pe inca unul, cu Chelsea, au anuntat, vineri, cele doua cluburi de fotbal, citate de agentiile internationale de presa.Suma de transfer nu a fost comunicata,…

- Manchester City l-a vandut pe Cole Palmer (21 de ani, extrema dreapta) la Chelsea și l-a cumparat pe Matheus Nunes (25 de ani, mijlocaș central), de la Wolverhampton. Agitație in Premier League in ultima zi de mercato. Marile cluburi engleze fac ultimele eforturi pentru a-și intari loturile și nu se…

- Campioana Europei a ajuns la un acord verbal pentru cumpararea de la Wolverhampton a lui Matheus Nunes (25 de ani), cu 55 de milioane de euro, și s-a desparțit de Cole Palmer (21 de ani), cedat la Chelsea cu 40 de milioane de euro plus 5 milioane bonusuri. Pep Guardiola are nevoie de un mijlocaș, dupa…

- Clubul englez FC Liverpool a ajuns la un acord pentru transferul mijlocasului ecuadorian Moises Caicedo de la formatia Brighton & Hove Albion, in schimbul sumei de 111 milioane de lire sterline, un nou record pentru fotbalul britanic, informeaza BBC.Liverpool a castigat astfel "licitatia" cu…

- Brighton a respins o a doua oferta de la Chelsea pentru mijlocașul Moises Caicedo in valoare de 70 de milioane de lire sterline (91,53 milioane de dolari), au declarat surse pentru ESPN. Chelsea a avut o oferta de deschidere de 60 de milioane de lire sterline respinsa luna trecuta, dar a revenit cu…

- Arsenal a devenit cel mai bine cotata echipa din lume. A devansat-o pe Manchester City. Arsenal a investit 226,60 milioane de euro in actuala perioada de mercato. A adus cate un fotbalist important in fiecare compartiment, Jurrien Timber in defensiva, Declan Rice la mijloc și Kai Havertz in atac. Arsenal,…

- Transfer spectaculos al celor de la Arsenal. Aceștia au anunțat sambata ca au reușit sa bata palma cu West Ham pentru mijlocașul englez Declan Rice. Suma pe care o vor plati tunarii este de 105 milioane de lire sterline.

- Fotografia lui Kai Havertz in noul tricou al lui Arsenal a aparut pe social media. Transferul de la Chelsea, pentru 75 de milioane de euro, e iminent. „Tunarii” i-ar vrea și pe Declan Rice (West Ham) și Jurrien Timber (Ajax), dar ar mai avea nevoie de minimum 150 de milioane. Transferul lui Kai Havertz,…