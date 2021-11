Record de vânzări de vacanțe exotice pentru această iarnă Agențiile de turism au inregistrat, de Black Friday, un record absolut de vanzari de vacanțe exotice. Cel mai scump pachet de vacanța a fost un sejur de lux de zece zile in Maldive, care a costat 10.000 de euro, iar cea mai ceruta destinație a fost Republica Dominicana. Agențiile de turism s-au aliniat și ele la moda reducerilor de Black Friday și au taiat foarte mult prețurile pentru vacanțe. Un singur touroperator a vandut, de Black Friday, peste 300 de pachete turistice, la o valoare medie de 1.300 de euro de persoana. “In perioada promoționala de zece zile (12-22 noiembrie), ofertele noastre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

