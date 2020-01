RECORD: Chinezii vor sa construiasca un spital cu 1.000 de paturi in doar trei zile

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat.

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…

- Alerta in Romania! Doi muzicieni romani care au concertat in Wuhan, China, suspecti de coronavirus. Sunt cautati de autoritati Patru persoane din județul Arad sunt vizate de o ancheta epidemiologica, fiind suspectate ca ar putea sa fie afectate de virusul misterios care a ucis deja 17 oameni in China…

- O femeie originara din orasul Wuhan, epicentrul unei epidemii virale in China, a postat pe site-ul reprezentantei diplomatice ”informatii prin care pretinde ca prezinta simptome de febra si tuse”, a anuntat o purtatoare de cuvant a Ambasadei Frantei in China, relateaza Le Figaro.

- Misterioasa pneumonie virala care afecteaza in prezent China a fost detectata la un pacient japonez care s-a aflat in sejur la inceputul lunii ianuarie in orasul chinez Wuhan, epicentrul acestei noi maladii, a anuntat joi Ministerul Sanatatii din Japonia.