RECOMANDARILE POLITISTILOR PENTRU CIRCULATIA IN SIGURANTA, IN CONDITII DE IARNA.

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ZECI de AMENZI aplicate de polițiștii din județul Alba transportatorilor de marfa și persoane: Acțiune a polițiștilor pentru siguranța transporturilor In perioada 13-14 noiembrie 2019, polițiștii de la ordine publica rutiera și investigații criminale din cadrul Inspectoratului Județean…

- In conditiile unui carosabil umed, pentru a nu fi implicati in evenimente rutiere, politistii rutieri va recomanda sa va planificati din timp calatoriile si sa adaptati permanent viteza de rulare la conditiile de drum si trafic. Polițiștii le recomanda conducatorilor de autovehicule sa pastreze in mers…

- Șoferii care circula pe drumuri cu zapada, gheața sau polei trebuie sa aiba montate la mașina anvelope de iarna. Daca circula fara astfel de anvelope, pe asemenea drumuri, șoferii pot primi amenzi de pana la 2.900 de lei. Poliția Romana a prezentat un ghid despre anvelopele de iarna și cat de multa…

- Politistii rutieri recomanda participantilor la trafic sa respecte, cu strictete, regulile de circulatie, semnificatia indicatoarelor rutiere, sa adapteze permanent viteza la conditiile meteo si sa se informeze cu privire la acestea si tronsoanele de drum pe care le vor parcurge.

- Inspectoratul de Politie Judetean Iasi aduce in atentia iesenilor, dar si a pelerinilor o serie de recomandari pentru a fi in siguranta de Sarbatorile Iasului: 1. Aveti grija de bunurile dumneavoastra atunci cand va aflati in locuri aglomerate si nu afisati ostentativ obiectele de valoare atunci cand…

- Zapada de octombrie i-a luat pe nepregatite pe multi soferi, care nu au apucat sa schimbe cauciucile de vara cu cele de iarna. Masinile au patinat pe sosele ca-n plina iarna. Iata care sunt recomandarile politistilor pentru traficul de vreme rea!

- Pentru urmatoarea perioada sunt anuntate ploi si instabilitate atmosferica, astfel incat polițiștii rutieri valceni reamintesc soferilor importanta conducerii preventive in conditii meteo nefavorabile, pentru evitarea accidentelor. Facem cateva recomandari conducatorilor auto, pentru prevenirea accidentelor…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita au desfasurat actiuni, pe raza intregului judet, pentru cresterea gradului de siguranta rutiera. Totodata, politistii de ordine publica, rutieri, de investigatii criminalitatii si de la transporturi au continuat intalnirile si orele…