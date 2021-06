Recomandări pentru „Noaptea Muzeelor 2021”. Sfaturi utile pentru pietoni și șoferi Noaptea Muzeelor 2021 are loc in aceasta sambata, pe 12 iunie. Este a 17-a a evenimentului. La celelalte ediții „Noaptea Muzeelor” pe arterele aflate in imediata apropiere a obiectivelor culturale au fost prezenti foarte multi cetateni. Circulatia autovehiculelor a fost restrictionata temporar In acest context, politistii Brigazii Rutiere vor actiona in data de 12 iunie a.c., pentru asigurarea fluentei traficului si prevenirea accidentelor rutiere in zona, precum si pe principalele trasee de acces catre acestea. „Recomandam conducatorilor auto sa circule cu prudenta sporita in momentul cand trec… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de a 17-a editie a Noptii Muzeelor va avea loc sambata,12 iunie, la nivel national, si propune publicului expozitii, interventii si experimente artistice, proiectii, spectacole, ateliere, concerte sau tururi interactive, dar si unele activari in mediul online, anunta organizatorii. Activitatile…

- De Ziua Internaționala a Copiilor cei mici beneficiaza de gratuitate la muzeu. De 1 iunie, copiii au acces gratuit la Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” din București. Incepand cu data de 1 iunie 2020, Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa” iși va relua activitatea cu…

- Potrivit unui comunicat al Poliției Rutiere a Capitalei in data de 30 mai, in intervalul orar 7,00 - 11,00, in vederea realizarii unor filmari pe bd. Maresal Constantin Prezan, traficul autovehiculelor va fi intrerupt cu intermitente, sub supravegherea politistilor rutieri.Brigada Rutiera solicita conducatorilor…

- CNAIR a anuntat ca este interzisa, in zilele de luni 31 mai și marți 1 iunie, circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane. Circulatia este restrictionata, dupa cum urmeaza: Luni, 31 mai, intre orele…

- 1543 - A încetat din viata astronomul polonez Nicolaus Copernic, care a elaborat teoria miscarii Pamântului si a altor planete în jurul Soarelui, definitiv recunoscuta în secolul al XVII-lea (n. 1473). 1743 - S-a nascut publicistul Jean Paul Marat, unul dintre…

- Expoziția naționala itineranta „Minerale și asociații minerale din Romania” este un eveniment cultural in premiera, ce cuprinde mineralele descrise pentru prima oara in Romania precum și cele mai rare și spectaculoase asociații minerale de pe teritoriul național. Parteneri și colaboratori ai Muzeului…

- Expozitia temporara "Imagineaza-ti! Creatii textile inspirate din natura" poate fi vizitata, incepand de marti, la Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa", potrivit Agerpres. Expozitia reuneste o serie de instalatii artistice textile si ansambluri decorative pentru interior, imprimate/tesute…

- O țeava de gaze s-a spart, vineri, chiar in apropiere de Spitalul Grigore Alexandrescu. In prezent circulația este blocata, iar polițiștii și pompierii au securizat zona. 16 persoane au fost evacuate dintr-un bloc din apropiere, anunța Digi24. Din primele informații, un șofer ar fi lovit țeava de gaze…